На трасі «Москва-Петербург» утворився велетенський затор (відео)

Там утворився велетенський транспортний затор.

Раніше низка ЗМІ повідомляли з посиланням на очевидців, що довжина затору становить близько 200 км, і водіям доводитися рухатися зі швидкістю 5 км за год.

На тему: Москву засипало снігом: затори тягнуться на десятки кілометрів

ГУ МНС по Тверській області повідомляє про те, що з 9 ранку неділі ситуація на трасі стабілізувалася і середня швидкість руху в обидва боки становить 50-60 км за год.

Як передає РІА Новости з посиланням на представника прес-служби Державтоінспекції МВС Росії, довжина автомобільного затору на трасі М-10 складає на даний момент приблизно 55 км і щогодини скорочується на 5-7 км.

За його словами, наразі на цій ділянці траси працює 21 екіпаж ДПС, тобто в цілому понад 40 співробітників ДІБДД.