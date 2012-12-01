Лукашенко заборонив звільнятися з роботи

Про це білоруський лідер заявив в п'ятницю, 30 листопада, під час відвідування підприємства "Борисовдрев".

"Підготуйте декрет. До закінчення модернізації та реконструкції забороняється звільнення працівників. Працівник не може звільнитися з підприємства без дозволу керівника ... Відпустить - нехай іде, не відпустить - повинен працювати. За порушення - на примусові роботи. Стосується всіх: робітник, фахівець і керівник. Бо ми достукаємося до того, що завтра почнуть ходити по Борисову і Мінську з вилами та один одного колоти, замість того щоб запустити виробництво і отримувати 1 тис. дол в 2015 році ... Тому на час модернізації категорично заборонити всякі звільнення з завтрашнього дня - 1 грудня ", - цитує РосБізнесКонсалтинг з посиланням на президентську прес-службу.

"Майте на увазі, нам почнуть ще більше закидати диктатурою, що ми людей змушуємо, забороняємо звільняти. Скажу, щоб люди знали: вам, керівникам, доведеться в першому кварталі майбутнього року на цих підприємствах усім, кого ви будете тут тримати, заборонивши звільняти , довести зарплату до 400-500 дол. Тоді люди скажуть: Президент прийняв рішення, змусив тут працювати, але нормальна заробітна плата. Вона майже вдвічі зросте порівняно з нинішньою", - пояснив глава держави.

"Тому, так, дисципліна жорсткіша, і це буде на всіх підприємствах. З вас ми починаємо. Я втомився всіх вмовляти", - підсумував О.Лукашенко.