У Таджикистані частково розблокували доступ до Facebook

Про це повідомив РІА Новости глава місцевої асоціації інтернет-провайдерів Асомуддін Атоєв. В кінці листопада всі шість провайдерів Таджикистану і стільки ж операторів мобільного зв'язку заблокували своїм абонентам доступ до соцмережі після одержання письмового розпорядження глави служби зв'язку.

Пізніше глава служби зв'язку при уряді республіки Бек Зухуров заявив, що доступ до соцмережі буде відновлено в найближчі дні після вирішення низки технічних питань. "Доступ до Facebook розблокував державний інтернет-провайдер" Таджик-телеком ", - повідомив Атоєв.

За його даними, ніяких листів від служби зв'язку або смс-повідомлень про можливість розблокування доступу до інтернет-ресурсу інші провайдери та мобільні оператори поки не отримували.

"Раз державний інтернет-провайдер розблокував Facebook, я впевнений, буде дозвіл від служби зв'язку для інших провайдерів і операторів ", - вважає Атоєв.