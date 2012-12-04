В Каїрі поліція сльозогінним газом відганяла протестуючих від палацу Мурсі
Єгипетська поліція застосувала сльозогінний газ для розгону демонстрації протесту проти політики Президента Мухаммеда Мурсі.
Демонстрація деякий час тому розпочалася біля резиденції глави держави в Каїрі, передає РІА «Новости».
Декілька тисяч людей вирушили сьогодні пополудні до палацу "Аль-Іттіхадія", аби висловити незгоду з прийнятою М.Мурсі Конституційною декларацією і призначеним на 15 грудня референдумом щодо нової Конституції Єгипту. За даними місцевих ЗМІ, демонстранти почали закидати поліцейських камінням, повідомляється про прямі зіткнення між силами правопорядку і маніфестантами. Декілька поліцейських дістали легкі поранення.
Сьогоднішня маніфестація організована ліберально-демократичним табором Єгипту, який виступив проти Декларації М.Мурсі, яка наділяє його додатковими законодавчими повноваженнями, а також проти поквапливого, на думку світських єгипетських партій, винесенням нового Основного закону на всенародний референдум.