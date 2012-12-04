В Каїрі поліція сльозогінним газом відганяла протестуючих від палацу Мурсі

Демонстрація деякий час тому розпочалася біля резиденції глави держави в Каїрі, передає РІА «Новости».

Декілька тисяч людей вирушили сьогодні пополудні до палацу "Аль-Іттіхадія", аби висловити незгоду з прийнятою М.Мурсі Конституційною декларацією і призначеним на 15 грудня референдумом щодо нової Конституції Єгипту. За даними місцевих ЗМІ, демонстранти почали закидати поліцейських камінням, повідомляється про прямі зіткнення між силами правопорядку і маніфестантами. Декілька поліцейських дістали легкі поранення.

Сьогоднішня маніфестація організована ліберально-демократичним табором Єгипту, який виступив проти Декларації М.Мурсі, яка наділяє його додатковими законодавчими повноваженнями, а також проти поквапливого, на думку світських єгипетських партій, винесенням нового Основного закону на всенародний референдум.