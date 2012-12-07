Президентські вибори в США обійшлися у рекордні $2 мільярди

Кошти, витрачені на передвиборчу кампанію республіканської партії на чолі з Міттом Ромні, перевищили один мільярд доларів, майже стільки ж коштувала кампанія президента США Барака Обами, повідомляє в п'ятницю РИА Новости з посиланням на агентство Ассошиейтед Прес.

Якщо брати до уваги масштабні заходи зі збору коштів на підтримку кандидатів та витрати на політичну агітацію у ЗМІ, така висока вартість президентських перегонів не здається дивною. І в Обами, і у Ромні були найняті "цілі армії" організаторів для проведення передвиборних заходів, крім цього, кандидати залучали на свою сторону "загони" заможних громадян, зазначає агентство.

Згідно з даними Комітету політичних дій (Political action committee, PAC), рекламні появи в ЗМІ коштували обом кандидатам більше 500 мільйонів доларів. Різні некомерційні організації, які не зобов'язані декларувати фінанси і вказувати на своїх благодійників, "витратили сотні мільйонів" на різні агітаційні видання і рекламу для кандидатів.

Як стало відомо агентству, один з прихильників республіканської партії - власник казино в Лас-Вегасі Шелдон Аделсон (Sheldon Adelson) - пожертвував на фінальну частину передвиборної гонки Ромні 33 мільйони доларів, всього ж за передвиборчий сезон Аделсон і його дружина виділили на підтримку республіканців 95 мільйонів доларів. Президентські вибори в США проходили 6 листопада.