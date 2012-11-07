Обама переміг на виборах президента США

Про це повідомляє телекомпанія CNN, яка веде власний підрахунок голосів.

Таким чином, Обама переобраний на другий термін.

Мітт Ромні набрав 201 голос.

Після оприлюднення результатів голосування Обама на своїй сторінці в мікроблозі Twitter подякував виборцям.

"Це сталося завдяки вам. Дякую", - наводить його слова РІА "Новости".

На президентських виборах у США перемагає кандидат, який набирає не менше 270 голосів вибірників з 538.