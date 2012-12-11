У ФСБ Росії звітують, що «запобігли 92 терактам»

З початку поточного року співробітники російських спецслужб запобігли 92 злочинам терористичної спрямованості, повідомив РІА "Новости" глава ФСБ Росії Олександр Бортніков.

"У 2012 році попереджено 92 злочини терористичної спрямованості. Припинено діяльність низки одіозних бандватажків, причетних до організації терористичних акцій", - сказав він.

Крім того він зазначив, що затримано понад 600 бандитів і їхніх пособників.

Раніше заступник керівника апарату Національного антитерористичного комітету (НАК) РФ Віктор Орлов повідомив про те, що з початку року в Росії було скоєно більше 260 злочинів терористичної спрямованості. За його словами, в 2010 році було скоєно 779 подібних злочинів, а в 2011 році - 365.