ЗМІ: турецька армія увійшла до Північного Іраку

Підрозділи турецької армії, що узяли в щільне кільце курдських сепаратистів на кордоні з Іраком, увійшли до Північного Іраку, повідомляє місцева газета "Ені Шафак".

Як відзначає РІА «Новини», за твердженням газети, турецький спецназ, підтримуваний вертольотами, проводить операцію з переслідування бойовиків, винищувачі F-16 і артилерія завдають точкових ударів по таборах Робочої партії Курдістана (РПК) на глибині до 50 кілометрів суміжної території.

Газета "Заман", з свого боку, повідомляє, що операція з використанням авіації проводиться на глибину 40 кілометрів. За її даними, США проінформовані про проведення трансграничної операції, і з американською стороною здійснюється обмін розвідувальною інформацією.

Інформація газет поки не отримала підтвердження з інших джерел, перш за все військових.