Європарламент готує резолюцію щодо ситуації в Україні

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у Страсбурзі, виступаючи перед депутатами Європарламенту під час обговорення ситуації в Україні.

“Вільнюський саміт “Східного партнерства” у листопаді 2013 року стане належним часом та місцем для підписання такого важливого документу, як угода про асоціацію з Україною. Це буде належним часом та місцем для звернення до нинішніх викликів “Східному партнерству”, а також до майбутніх можливостей, в тому числі, майбутнього “Східного партнерства” та ролі європейської перспективи в цьому плані”, - сказав він.

С.Фюле зазначив, що виступи депутатів, які він почув, продемонстрували чіткий інтерес та зобов’язання Європейського Союзу щодо відносин з Україною.

При цьому, комісар наголосив, що подальший шлях відносин є дуже чітким.

“Для мене шлях вперед є зрозумілим. Чіткі зобов’язання ЄС до політичної асоціації та економічної інтеграції з Україною зараз мають бути віддзеркалені рішучими діями та відчутним прогресом з боку українського уряду та парламенту”, - сказав С.Фюле.

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Він також висловив переконання в тому, що угода про асоціацію посилить як Україну, так і ЄС, і стане “впливовим засобом трансформації на благо українських громадян”.

При цьому комісар наголосив, ЄС та Україна мають розділяти однакові цінності, “однакову відданість демократії, верховенству права, розділяти одне європейське майбутнє”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Європарламенті відбулося обговорення ситуації в Україні. За підсумками обговорення Європарламент планує схвалити резолюцію на засіданні 13 грудня.