Фюле: М'яч на полі України, якщо хоче відкрити рахунок - має добре грати

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у Страсбурзі, виступаючи у Європарламенті під час обговорення ситуації в Україні.

“Європейський Союз щирий у своєму бажанні рухатися вперед, однак навряд чи відбудеться підписання, якщо прогрес у критеріях буде недостатнім”, - сказав С.Фюле.

Комісар висловив переконання, що така політика ЄС слугуватиме довготривалим інтересам, як ЄС, так і України.

“З одного боку, ми не ідемо на компроміс з нашими цінностями, і не встановлюємо додаткових критеріїв до України. І водночас, ми хочемо підтвердження Україною її стратегічного вибору політичної асоціації та економічної інтеграції з ЄС”, - сказав він.

У зв’язку з цим, комісар зазначив, що мета - підписати угоду про асоціацію -не змінилася.

При цьому, С.Фюле підкреслив, що Україна матиме підтримку ЄС для того, щоб не звернути зі свого вибору щодо досягнення модерності та найвищих політичних і законодавчих стандартів. І в цьому, переконаний комісар, перспектива підписання угоди про асоціацію буде важливою мотивацією для Києва.

“У підсумку, м’яч чітко перебуває на полі України - якщо вона хоче відкрити рахунок до саміту “Східного партнерства”, вона повинна грати добре, і постійно дивитися на годинник”, - підкреслив С.Фюле.

Як повідомляв УНІАН, у схвалених 10 грудня висновках щодо ситуації в Україні Рада закордонних справ ЄС заявила про готовність підписати угоду про асоціацію з Україною на саміті “Східного партнерства” у листопаді 2013 року за умови здійснення Україною реформ виборчого законодавства, продовження судової реформи, здійснення конституційної реформи, конкретних кроків у сфері боротьби з корупцією, покращення ситуації в сфері управління державними фінансами.