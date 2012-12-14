Упізнали чотирьох з п'яти загиблих у Таганрозі

Про це повідомив РІА "Новости" представник Південного регіонального центру МНС Росії.

"Усі загиблі - місцеві жителі", - сказав співрозмовник агентства. Він додав, що з 11 постраждалих, які перебувають у лікарнях, двоє у тяжкому стані і дев'ять - у стані середньої тяжкості.

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За його словами, розбір завалів на місці події триває, в тому числі із залученням важкої техніки.

Затримано виконроба та кількох інших людей, відповідальних за зведення будівлі.