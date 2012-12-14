Упізнали чотирьох з п'яти загиблих у Таганрозі
00:24, 14 грудня 2012Світ
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Упізнано чотирьох з п'яти загиблих при обваленні будинку, що будується в місті Таганрог Ростовської області.
Про це повідомив РІА "Новости" представник Південного регіонального центру МНС Росії.
"Усі загиблі - місцеві жителі", - сказав співрозмовник агентства. Він додав, що з 11 постраждалих, які перебувають у лікарнях, двоє у тяжкому стані і дев'ять - у стані середньої тяжкості.
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За його словами, розбір завалів на місці події триває, в тому числі із залученням важкої техніки.
Затримано виконроба та кількох інших людей, відповідальних за зведення будівлі.
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