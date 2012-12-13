У Таганрозі завалилася будівля: з-під завалів чути голоси
22:49, 13 грудня 2012Світ
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Люди, які залишилися під завалами у будинку в Таганрозі, можуть бути живі, повідомляється на сайті уряду Ростовської області.
"Як відзначають фахівці, є надія ще знайти людей: з-під завалених конструкцій доносяться їхні голоси", - йдеться в повідомленні, повідомляє РІА Новини.
За попередніми даними, під завалами залишаються дев'ять осіб. О 18.20 мск на пульт чергового надійшло повідомлення про обвалення триповерхової будівлі, що будується на вулиці Чехова, 55 в Таганрозі.
Загинули п'ять осіб, госпіталізовано 12. За фактом загибелі людей порушено кримінальну справу за статтею "Порушення правил безпеки при веденні будівельних робіт". Створено оперативну групу, яка проводить огляд місця події.
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