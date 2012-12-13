У Таганрозі завалилася будівля: з-під завалів чути голоси

"Як відзначають фахівці, є надія ще знайти людей: з-під завалених конструкцій доносяться їхні голоси", - йдеться в повідомленні, повідомляє РІА Новини.

За попередніми даними, під завалами залишаються дев'ять осіб. О 18.20 мск на пульт чергового надійшло повідомлення про обвалення триповерхової будівлі, що будується на вулиці Чехова, 55 в Таганрозі.

Загинули п'ять осіб, госпіталізовано 12. За фактом загибелі людей порушено кримінальну справу за статтею "Порушення правил безпеки при веденні будівельних робіт". Створено оперативну групу, яка проводить огляд місця події.