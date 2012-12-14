Папа Римський запалив вогні головної ватиканської ялинки

Як повідомляє РІА «Новости» з посиланням на радіо Ватикану, ялинка і різдвяні ясла були доставлені з італійських регіонів Молізе і Базиліката 6 грудня.

Ясла - традиційна сцена Різдва Христового, загальна площа якої цього року становить 225 квадратних метрів, встановлені поряд з 24-метровим деревом. Цього року біблейські персонажі одягнені в традиційний одяг півдня Італії, а самі ясла прикрашені елементами південноіталійської іконографії.

На відміну від минулих років, ілюмінація горітиме цілодобово, а не тільки вночі. Вперше в історії найменша держава Європи не заплатить ані цента за встановлення різдвяної ялини: всі витрати, включаючи оплату електроенергії для ілюмінації, взяла на себе влада регіону Базиліката.

Традиція встановлювати різдвяну ялину на площі Святого Петра у Ватикані з'явилася наприкінці минулого століття під час понтифікату Івана Павла II. Бенедикт XVI продовжив традицію, за якою ялини доставляються до Ватикану з різних країн світу. Біля підніжжя ялини зазвичай встановлюються різдвяні ясла, які понтифік освячує напередодні Різдва 24 грудня.

Після Різдва ялина буде демонтована, а її деревина піде на виготовлення іграшок для дитячих будинків і лікарень.