Українська ялинка - подарунок Папі Римському - прибула до Риму

Учора, 29 листопада, о 19.00 автопоїзд із 30-метровою українською ялинкою, що прикрашатиме площу Святого Петра у Ватикані в різдвяні та новорічні свята, прибув до Рима.

Про це УНІАН повідомили в Посольстві України у Ватикані.

На околицях Рима ялинку зустрічали співробітники Посольства України у Ватикані.

За словами водія автопоїзда Антоніо ТІДУ, завдяки гарній погоді та сприянню з боку правоохоронних органів України, Угорщини, Австрії та Італії, йому вдалося подолати відстань від українського кордону до Рима, а це майже 2 тис. км., менш ніж за тиждень.

Планується, що у ніч з 30 листопада на 1 грудня ялинку буде доставлено до Ватикану, де згодом буде встановлено на площі Святого Петра.

Урочисте запалення української красуні відбудеться 16 грудня.

Як повідомлялося, ялинку для Ватикану зрізали 18 листопада на Закарпатті. Її висота - 30 метрів, вага - 4 тонни, діаметр стовбура - більше півметра. Дерево зрізували у «підвішеному» стані - стовбур, щоб не пошкодити дерево, було причеплено до вертольота.

Традиція встановлювати різдвяну ялинку на площі Святого Петра у Ватикані з’явилася наприкінці минулого століття під час понтифікату Івана Павла II. БЕНЕДИКТ XVI продовжив традицію, за якою ялини привозять до Ватикану з різних країн світу. Різні країни світу роками чекають на цю можливість.

У відкритті Різдвяної ялинки у Ватикані вперше візьмуть участь не тільки єпископи католицьких церков України латинського та візантійського обрядів, а й представники Української православної церкви Московського патріархату.