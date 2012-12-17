У Китаї зарештовують за чутки про кінець світу

За інформацією агентства Сіньхуа, близько третини затриманих - прихильники християнської секти "Бог всемогутній".

Учасники цього релігійного об'єднання переконані, що 21 грудня ввійде в історію людства. З цього часу згасне Сонце, а, крім того, припиниться подача тепла і світла в будинки.

Китайська влада звинувачує затриманих у поширенні неправдивих чуток. Свої погляди прихильники швидкого Кінця світу пропагували відкрито, деякі з них навіть використовували для цього гучномовці.

Про перші затриманнях стало відомо ще 15 грудня, зазначає РосБізнесКонсалтинг. Тоді під варту були взяті четверо жителів міста Чунцин. Відтоді затримання пройшли в провінціях Цинхай, Сичуань, Шеньсі і Хубей.