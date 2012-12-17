У Китаї зарештовують за чутки про кінець світу
23:29, 17 грудня 2012Світ
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Влада КНР взяли під варту близько 93 осіб за звинуваченням у поширенні чуток про кінець світу.
За інформацією агентства Сіньхуа, близько третини затриманих - прихильники християнської секти "Бог всемогутній".
Учасники цього релігійного об'єднання переконані, що 21 грудня ввійде в історію людства. З цього часу згасне Сонце, а, крім того, припиниться подача тепла і світла в будинки.
Китайська влада звинувачує затриманих у поширенні неправдивих чуток. Свої погляди прихильники швидкого Кінця світу пропагували відкрито, деякі з них навіть використовували для цього гучномовці.
Про перші затриманнях стало відомо ще 15 грудня, зазначає РосБізнесКонсалтинг. Тоді під варту були взяті четверо жителів міста Чунцин. Відтоді затримання пройшли в провінціях Цинхай, Сичуань, Шеньсі і Хубей.
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