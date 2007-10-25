Вибух газу у Самарі: зруйновано частину житлового будинку

У результаті вибуху побутового газу в російському місті Самара зруйновано частину житлового будинку. За різними даними, постраждали від трьох до п`яти людей, ще трьох вже вдалося врятувати з-під завалів, передає 5 канал .

В одного з постраждалих важкі опіки. Як заявляє місцева влада, будинок офіційно не був зданий в експлуатацію, але там жили близько сорока людей. Наразі уточнюються списки мешканців. У завалах працюють рятувальники - 150 людей розбирають будинок вручну. Вже відомо, що вибух стався на другому поверсі в квартирі.