Знизилась інфляція в зоні євро

Про це УНІАН повідомили в Євростаті.

У листопаді порівняно з жовтнем у країнах зони євро була зафіксована дефляція 0,2%, в ЄС-27 – також дефляція 0,1%.

У листопаді найвищий рівень річної інфляції зареєстровано в Угорщині (5,3%), Румунії (4,4%) і Естонії (3,8%).

Найнижчий рівень річної інфляції в листопаді зареєстровано в Греції (0,4%), Швеції (0,8%) і Кіпрі (1,4%).

У листопаді 2011 року в країнах зони євро річна інфляція становила 3,0%, в ЄС-27 – 3,3%.

З 1 січня 2011 року в зону євро входять 17 країн: Бельгія, Німеччина, Греція, Іспанія, Франція, Ірландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Австрія, Португалія, Фінляндія, Словенія, Мальта, Кіпр, Словаччина і Естонія.