ЗМІ: Президент Італії розпустив парламент країни
18:10, 22 грудня 2012Світ
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Президент Італії Джорджіо Наполітано в суботу розпустив національний парламент у зв'язку з урядовою кризою, йдеться в заяві президентської канцелярії.
Джорджіо Наполітано розпустив парламент
Перед цим, згідно італійської конституції, голова держави прийняв у себе спікерів обох палат законодавчого органу, повідомляють РІА Новости.
Після розпуску парламенту на Апеннінах мають відбутися парламентські вибори, які, швидше за все, пройдуть 24 лютого, оскільки, відповідно до основного закону країни, голосування має бути призначено протягом 70 днів після розпуску парламенту.
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