ЗМІ: Президент Італії розпустив парламент країни

Перед цим, згідно італійської конституції, голова держави прийняв у себе спікерів обох палат законодавчого органу, повідомляють РІА Новости.

Після розпуску парламенту на Апеннінах мають відбутися парламентські вибори, які, швидше за все, пройдуть 24 лютого, оскільки, відповідно до основного закону країни, голосування має бути призначено протягом 70 днів після розпуску парламенту.