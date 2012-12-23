Папа Римський помилував свого дворецького, засудженого за крадіжку
Папа Римський помилував свого колишнього камердинера, який одержав 1,5 року в'язниці за викрадення документів.
Папа Римський Бенедикт XVI помилував свого колишнього камердинера Паоло Габріеле, який одержав півтора роки в'язниці за викрадення секретних документів.
Як повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі, понтифік відвідав його у в'язниці Ватикану і особисто повідомив про те, що задовольнив його прохання про помилування.
На суді П.Габріеле визнав, що декілька років виносив конфіденційні документи з папської канцелярії і, крім того, ознайомив з їх змістом журналістів. Він пояснював свій вчинок не злим наміром, а тим, що хотів "викрити корупцію" в самому серці католицької церкви.
Бенедикт XVI помилував також і співучасника П.Габріеле - італійського програміста Клаудіо Шарпеллетті, засудженого до двох місяців позбавлення волі умовно.