Сирійські повстанці оголосили про захоплення міста на кордоні з Туреччиною

00:14, 26 грудня 2012
Світ
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Представники бойових груп сирійських повстанців оголосили про повне захоплення м.Харем на півночі провінції Ідліб.

У прилеглому до турецького кордону населеному пункті до початку збройного протистояння жили близько 20 тис. осіб, його захоплення розширило прикордонну лінію, підконтрольну антиурядовим силам, повідомляє Associated Press.

"Харем повністю звільнений", - повідомив журналістам представник базованої в Лондоні організації "Сирійська обсерваторія з прав людини" (SOHR) Мохеммед Канаан. Він додав, що останнім оплотом урядових сил стала цитадель часів хрестоносців, яку вони перетворили на бастіон з системою вогню. Після завершення бою повстанці оголосили про захоплення в полон не менше 30 солдатів.

"Харем був дуже важливою метою, оскільки його мешканці досі зберігали свою вірність правлячому режимові", - зазначив голова SOHR Рамі Абдул Рахман.

До зони впливу бойовиків вже входить значна частина північної провінції Алеппо, що межує з Туреччиною, зауважує РосБізнесКонсалтинг. За словами повстанців, під їх контролем нині не менше трьох прикордонних переходів.

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