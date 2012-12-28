Мінфін Німеччини: найгірше для єврозони вже позаду

За словами В.Шойбле, уряди в країнах, які найбільше потерпають від кредитної кризи, таких, як Греція, тепер почали визнавати, що криза, яка почалася три роки тому в Афінах, може бути подолана тільки шляхом проведення важких реформ.

Він також зазначив, що з оптимізмом дивиться на Францію та її зусилля, спрямовані на те, щоб зупинити розростання боргового тягаря.

"Я впевнений, що Франція виконає свої зобов'язання. Уряд, безумовно, знає, що кожна країна змушена постійно проводити реформи, щоб залишатися конкурентоспроможною", - цитує РосБізнесКонсалтинг.