Саакашвілі: не дозволю випустити з в'язниць шпигунів і педофілів

Про це він повідомив на зустрічі з молоддю в Тбілісі. За його словами, під амністію потрапляють "російські шпигуни", військові, які намагалися влаштувати в Грузії військовий переворот, і педофіли, які не піддаються лікуванню.

"Я хочу всім сказати - сподіваюся, що цих людей звільняють мені на зло, на чиєсь замовлення. Бо якщо відпускають так масово російських агентів, чого не робить жодна країна, це робиться або мені на зло, або прямо на замовлення Росії. Я накладу вето на цей закон, бо не хочу, щоб Грузії відрізали голову ", - цитує РосБізнесКонсалтинг.

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У той же день прем'єр-міністр Грузії Бідзіна Іванішвілі повідомив, що підтримує арешти колишніх високопосадовців. За словами Іванішвілі, він міг би припинити арешти соратників Саакашвілі, але не зробив цього, оскільки новому уряду Грузії "доводиться мати справу зі злочинною системою".

"Жертвами цієї системи стали багато колишніх чиновники, в тому числі її головний творець Саакашвілі", - заявив прем'єр-міністр, додавши, що йому було нелегко розірвати зв'язки з президентом країни, але на відміну від багатьох інших членів його команди, він на це зважився.

Крім того, Іванішвілі прокоментував масову зміни керівників органів влади на своїх представників. На думку прем'єр-міністра, відсутність коментарів з цього питання з боку Михайла Саакашвілі означає, що "Саакашвілі проявляє нову агресію і до чогось готується", передає Лента.ру.