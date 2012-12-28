Флот Ірану вчиться перекривати головну «нафтову артерію» світу

У навчаннях беруть участь бойові кораблі, підводні човни, мінні тральщики, катери на повітряній подушці, а також авіація. Територія маневрів - близько 1 млн квадратних кілометрів, включаючи Ормузьку протоку і Оманську затоку.

В кінці грудня минулого року іранські ВМС вже провели в Ормузькій протоці навчання під назвою "Велайят-90", які закінчилися випробуванням ракет великої дальності, повідомляє Росбалт.

Раніше іранські військові розмістили нову військово-морську базу в Ормузькій протоці. Вона стала для Ірану вже п'ятою за рахунком в цій протоці. База розташована в порту Бендер-Ленга, в 1,1 тис. км на південь від Тегерана.

Іран створив нову базу, щоб зміцнити свої позиції в районі оспорюваних з ОАЕ островів Абу-Муса, Томбе-Бозорг і Томбе-купок, розташованих в Ормузькій протоці, через яку щодня провозиться близько п'ятої частини світових нафтопродуктів, передають інтернет-ЗМІ.

Нагадаємо, що більше половини членів меджлісу (парламенту) Ірану - 150 з 290 - підтримали законопроект про перекриття Ормузської протоки. Цей законопроект в разі його схвалення лідером Ірану Махмудом Ахмадінежадом стане підставою для перекриття протоки, через яку здійснюється до 35% світових перевезень нафти.

Якщо дія санкцій Євросоюзу триватиме, країни, які їх ввели, не матимуть права перетинати Ормузьку затоку.

Відзначимо також, що починаючи з весни США практично непомітно стягнули до берегів Ірану великі сили. Мета цього заходу не допустити блокади Ормузької протоки і полегшити виконання військового вирішення іранської ядерної проблеми в разі потреби.