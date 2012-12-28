200 тисяч американців сидять без світла
09:09, 28 грудня 2012Світ
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Снігові бурі і зливи, що обрушилися на північно-східні та центральні райони США минулого Різдва, стали за минулі три дні причиною загибелі як мінімум 16 осіб.
В Америці негода забрала життя 16 людей
Більшість жертв загинули у великих ДТП, а також через падіння дерев, передає ІТАР-ТАСС.
Крім того, більш як 200 тис. американців у зв`язку з негодою залишилися без електрики.
У деяких штатах країни, таких як Нью-Гемпшир, випало майже півметра снігу.
Напередодні в США було скасовано понад 1,5 тис. авіарейсів. Найскладніша обстановка в аеропортах штатів Індіана, Мен, Мічиган, Нью-Гемпшир, Нью-Йорк, Огайо, Пенсільванія і Вермонт.
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