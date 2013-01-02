Путін підвищив держчиновникам граничний пенсійний вік до 70 років

Президент Росії Володимир Путін підписав закон, яким підвищується граничний вік перебування на службі високопосадовців до 70 років.

Про це повідомляється на сайті Кремля.

Як повідомляється, В.Путін підписав Федеральний закон «Про внесення зміни до статті 251 Федерального закону «Про державну цивільну службу Російської Федерації».

Федеральний закон був ухвалений Державною Думою 19 грудня 2012 року, схвалений Радою Федерації 26 грудня 2012 року.

Законом вноситься зміна до статті 251 Федерального закону від 27 липня 2004 року № 79-ФЗ «Про державну цивільну службу Російської Федерації», згідно з якою граничний вік перебування на державній цивільній службі - 60 років.

При цьому державному цивільному службовцю, який досяг граничного віку перебування на цивільній службі, термін цивільної служби за його згодою може бути продовжено за рішенням представника наймача, але не більше ніж до досягнення ним віку 65 років, а , а державному цивільному службовцеві, що обіймає посаду державної цивільної служби категорії «помічники (радники)», засновану для сприяння особі, яка обіймає державну посаду, – до закінчення терміну повноважень вказаної особи.

Підписаним В.Путіним законом упроваджується норма, згідно з якою федеральному державному цивільному службовцю, який досяг граничного віку перебування на державній цивільній службі, обіймав посаду державної цивільної служби категорії «керівники» вищої групи посад державної цивільної служби, термін державної цивільної служби за його згодою може бути продовжений за рішенням Президента Російської Федерації, але не більш, ніж до досягнення ним віку 70 років.

Як наголошується, «упровадження даної норми сприятиме збереженню на федеральній державній цивільній службі висококваліфікованих і досвідчених державних цивільних службовців, що відносяться до керівного кадрового складу».

Довідка УНІАН. Законом України «Про державну службу» передбачено, що державним службовцям, які обіймають посади першої категорії, за рішенням відповідного державного органу або посадовця, які здійснили призначення їх на посади, може бути продовжено перебування на держслужбі після досягнення ними 65-річного віку за їхньою згодою у зв`язку з потребами служби, якщо інше не передбачено законом.