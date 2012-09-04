Путін вирішив продовжити дні чиновників на держслужбі

Президент Росії Володимир Путін пропонує до 70 років підвищити граничний вік перебування високопосадовців на державній службі.

Як повідомляє сайт Президента Росії, В.Путін вніс до Державної думи проект федерального закону «Про внесення зміни до статтюі 251 Федерального закону «Про державну цивільну службу Російської Федерації».

Згідно із пояснювальною запискою, федеральним законом від 27 липня 2004 року № 79-ФЗ «Про державну цивільну службу Російської Федерації», встановлено граничний вік перебування на державній цивільній службі (далі – цивільна служба) 60 років.

При цьому частиною 1 статті 251 федерального закону встановлено, що цивільному службовцю, який досяг граничного віку перебування на цивільній службі, термін цивільної служби за його згодою може бути продовжено за рішенням представника наймача, але не більше ніж до досягнення ним віку 65 років.

З метою збереження на цивільній службі висококваліфікованого керівного кадрового складу законопроектом передбачається, що федеральному державному цивільному службовцю, який обіймає посаду категорії «керівники», що належить до вищої групи посад, термін цивільної служби може бути продовжено за рішенням Президента Російської Федерації до досягнення віку 70 років.

«Реалізація пропонованого законопроектом підходу відповідала б загальній тенденції, закріпленій законодавством Російської Федерації стосовно суддів, прокурорських працівників і співробітників Слідчого комітету Російської Федерації, граничний вік перебування яких на посадах становить 70 років», - сказано в пояснювальній записці.

Довідка УНІАН. Законом України «Про державну службу» передбачено, що державним службовцям, які обіймають посади першої категорії, за рішенням відповідного державного органу або посадовця, які здійснили призначення їх на посади, може бути продовжено перебування на держслужбі після досягнення ними 65-річного віку за їхньою згодою у зв'язку з потребами служби, якщо інше не передбачено законом.