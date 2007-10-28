Повітря Каліфорнії стало небезпечним для здоров`я
10:35, 28 жовтня 2007Світ
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Шварценеггер обіцяє знайти паліїв
|Фото АР
Агентство з довкілля охорони Каліфорнії повідомило, що вміст шкідливих речовин в атмосфері в три рази перевищує норму. Особливу небезпеку це становить для літніх людей, дітей і тих, хто страждає на респіраторні захворювання.
Жителів п`яти округів штату закликали не виходити на вулицю.
В результаті лісових пожеж в Каліфорнії, за останніми даними, загинули 14 чоловік. Знищено близько 2 тисяч квадратних кілометрів лісу. Серйозних збитків зазнало сільське господарство. Загальний збиток від пожеж перевищив 1 мільярд доларів.
|Фото АР
"Ми зловимо людей, які відповідальні за пожежі", - заявив губернатор Каліфорнії в ефірі телеканалу Сі-ен ен, закликаючи винних здатися властям.
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