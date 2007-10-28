Повітря Каліфорнії стало небезпечним для здоров`я

Жителів американського штату Каліфорнія, де лютують лісові пожежі, попередили, що повітря в деяких районах штату небезпечне для здоров`я, повідомляє РІА Новости з посиланням на ВВС.

Агентство з довкілля охорони Каліфорнії повідомило, що вміст шкідливих речовин в атмосфері в три рази перевищує норму. Особливу небезпеку це становить для літніх людей, дітей і тих, хто страждає на респіраторні захворювання.

Жителів п`яти округів штату закликали не виходити на вулицю.

В результаті лісових пожеж в Каліфорнії, за останніми даними, загинули 14 чоловік. Знищено близько 2 тисяч квадратних кілометрів лісу. Серйозних збитків зазнало сільське господарство. Загальний збиток від пожеж перевищив 1 мільярд доларів.

Власті заявляють, що причиною пожеж став підпал. Губернатор штату Арнольд Шварценеггер пообіцяв знайти паліїв.

"Ми зловимо людей, які відповідальні за пожежі", - заявив губернатор Каліфорнії в ефірі телеканалу Сі-ен ен, закликаючи винних здатися властям.