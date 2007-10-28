Опозиція вийшла на вулиці Мінська

Білоруська опозиція відзначає День пам`яті померлих «Діди». Представники ряду опозиційних партій і громадських об`єднань проводять з цього приводу в неділю в Мінську ходу, передає ГазетаRU.

Учасники заходу мають намір пройти декілька кілометрів. Кінцева мета їхнього маршруту - урочище Куропати під Мінськом, де поховані жертви сталінських репресій. За різними оцінками, в Куропатах поховано від 30 тис. до 200 тис. чоловік.

За оцінками співробітників правоохоронних органів, у ході беруть участь до 500 чоловік. З собою вони несуть прапори і дерев`яні хрести, які мають намір встановити в Куропатах. Там же пройде траурний мітинг.

Вперше така акція пройшла в Білорусії в 1988 році.