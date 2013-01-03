Великобританії пропонують вийти з Євросоюзу

Раніше, виступаючи в Палаті громад, прем`єр-міністр Великобританії Девід Кемерон заявив, що не виключає можливості виходу країни з ЄС. На думку спостерігачів, до конфлікту з ЄС Д.Кемерона підштовхує його власна партія - британські консерватори. Опитування свідчать, що британці дедалі більш схиляються до виходу країни зі складу ЄС, який вони розглядають як інститут, який втручається у внутрішні справи і витрачає кошти в умовах жорсткої економії, що здійснюється британською владою, передає РІА Новости.

”Британців цікавлять тільки їхні економічні інтереси і нічого більше. Ми могли б запропонувати їм іншу форму партнерства”, - цитує Ж.Делора телерадіокомпанія RTBF.

Голова Європейської Ради Герман ван Ромпей раніше попередив, що спроби прем`єра Великобританії протистояти делегуванню державами Євросоюзу частини своїх повноважень наднаціональним інституціям можуть поставити під загрозу існування ЄС як співтовариства.

Як повідомляв УНІАН, 3 грудня 2011 року колишній голова Єврокомісії Ж.Делор різко розкритикував фінансову і бюджетну політику країн єврозони і самі принципи її функціонування.

В інтерв`ю британській газеті Daily Telegraph Ж.Делор заявив, що сама ідея євро не була помилковою, проте її втілення в життя супроводжувалося безліччю провалів, які, врешті-решт, призвели до нинішньої боргової кризи, яка загрожує самому існуванню єдиної валюти.

За словами Ж.Делора, помилкою було створення валютного союзу за відсутності скоординованої бюджетної політики.