Нельсон Мандела йде на поправку

Як повідомив президент Джейкоб Зума, 94-річний колишній голова держави з клінічного погляду продовжує поліпшувати свій стан і вже починає поступово поновлювати звичну діяльність, пише Радіо "Свобода".

Мандела через хворобу провів у лікарні майже три тижні, перш ніж його виписали наприкінці минулого місяця додому, щоб він там продовжив лікування.