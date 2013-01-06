Нельсон Мандела йде на поправку
19:13, 06 січня 2013Світ
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У Південноафриканській Республіці повідомили в неділю, що колишній президент країни Нельсон Мандела подолав легеневу інфекцію.
Нельсон Мандела одужує / sanews.co.za
Як повідомив президент Джейкоб Зума, 94-річний колишній голова держави з клінічного погляду продовжує поліпшувати свій стан і вже починає поступово поновлювати звичну діяльність, пише Радіо "Свобода".
Мандела через хворобу провів у лікарні майже три тижні, перш ніж його виписали наприкінці минулого місяця додому, щоб він там продовжив лікування.
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