Нельсон Мандела йде на поправку

19:13, 06 січня 2013
Світ
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У Південноафриканській Республіці повідомили в неділю, що колишній президент країни Нельсон Мандела подолав легеневу інфекцію.

Нельсон Мандела одужує / sanews.co.za

Як повідомив президент Джейкоб Зума, 94-річний колишній голова держави з клінічного погляду продовжує поліпшувати свій стан і вже починає поступово поновлювати звичну діяльність, пише Радіо "Свобода".

Мандела через хворобу провів у лікарні майже три тижні, перш ніж його виписали наприкінці минулого місяця додому, щоб він там продовжив лікування.

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