ЗМІ: У Чехії від грипу померли вже 11 людей
19:59, 11 січня 2013Світ
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У нинішньому зимовому сезоні через грип у Чехії померли вже 11 осіб.
В Чехії 11 людей померло від свинячого грипу
Як повідомляє Радіо Прага, у зв'язку з різким збільшенням числа хворих на грип і пацієнтів з дуже тяжким перебігом хвороби (з понеділка кількість госпіталізованих і летальних випадків підвищилася удвічі) головний санепідеміолог країни Владимир Валента розпорядився видати з медичних запасів 1440 упаковок антивірусного препарату Relenza, який належить до тієї самої категорії медикаментів, як і Tamiflu.
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За словами В.Валенти, Чехії загрожує епідемія. Лабораторні тести підтверджують, що захворювання викликає небезпечний вірус A/H1N1.
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