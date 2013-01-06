ЗМІ: Свинячий грип у Польщі забрав уже 4 життя

Про це повідомили сьогодні місцеві ЗМІ, передає ІТАР-ТАРС.

У лікарні міста Нови-Тарг зараження вірусом не пережив 50-річний чоловік. Ще двоє хворих померли в Кракові. У регіональному госпіталі Шльонського воєводства в місті Бєльсько-Бяла, де зафіксовано спалах захворювання, померла одна людина. Ще 16 пацієнтів перебувають під наглядом лікарів, багато у відділенні інтенсивної терапії.

За даними місцевого санепіднагляду, в регіоні зафіксовано 26 підтверджених випадків зараження вірусом А (H1N1). Аналізи ще кількох десятків хворих відправлені в лабораторію.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, в польських аптеках в останні дні виявилася нестача ліків від грипу. Попит на ці препарати в країні різко збільшився після звістки про поширення небезпечного вірусу.

Як повідомили у Головній санітарній інспекції країни, ”ситуація не виходить за будь-які рамки, так як спалахи грипу бувають кожну зиму”. ”Поліклініки переповнені, однак становище не можна назвати надзвичайним. Грип буває кожен рік”, - зазначив прес-секретар санінспекції Ян Бондар, підкресливши, що в цьому році хвиля заражень почалася раніше - в грудні, в той час як раніше пік захворюваності припадав на період між січнем і березнем.