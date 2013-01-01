Сенат США ухвалив закон про «фіскальний обрив»

Документ передбачає підвищення податків для багатих американців.

Законопроект має також схвалити палата представників, де, як очікується, голосування пройде лише в середу, 2 січня, тобто коли ”фіскальний обрив” вже настане, повідомляє BBC Russian.

Проте експерти припускають, що це не повинно серйозно позначитися на економіці країни, оскільки вівторок у США вихідний.

Досягти консенсусу Білому дому і республіканцям у Сенаті вдалося лише в останні години 31 грудня, коли термін вже минав.

Палата представників, у якій республіканці утримують більшість, поки що не виступала із заявами про те, чи буде схвалений закон.