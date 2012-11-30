Ізраїль побудує нові поселення у відповідь на голосування в ООН

Влада також прискорить процес розгляду заявок на будівництво ще 1 тис. будинків, передає Бі-Бі-Сі.

Палестинська влада вже заявила, що не повернеться до мирних переговорів, поки будівництво житла для єврейських поселенців не буде заморожено.

Згідно з ізраїльською газетою "Гаарец", частина нових будинків буде побудована між Єрусалимом і поселенням Маале Адумім.

Палестинці жорстко заперечують проти планів будівництва в цьому районі. За їх словами, поселення розріжуть Західний берег на дві частини, що буде перешкоджати створенню цілісної палестинської держави.

Це рішення ізраїльської влади, судячи з усього, є першою реакцією Ізраїлю на голосування в ООН. Воно ще раз свідчить, що між Ізраїлем і палестинцями залишаються величезні розбіжності з приводу будівництва поселень.

Раніше Ізраїль охарактеризував голосування в ООН, яке підвищило статус палестинців, як "шкідливий політичний театр", який "шкодить світу". Офіційний представник ізраїльського уряду Марк Регев заявив, що цей крок виводить палестинців та ізраїльтян з процесу мирного врегулювання.

Напередодні Генеральна асамблея ООН проголосувала за підвищення статусу Палестинської автономії до держави-спостерігача, що не має членства, незважаючи на заперечення з боку Ізраїлю та США.

Це рішення дає палестинцям можливість брати участь у дебатах на Генасамблеї, відкриває для них дорогу до вступу в різні агентства ООН, а також, теоретично, - в Міжнародний кримінальний суд.

Раніше президент Палестинської автономії Махмуд Аббас заявив на Генеральній асамблеї, що голосування про статус палестинців "стане останнім шансом для створення двох держав".

Палестинці на Західному березі зустріли результати голосування тріумфуванням.

Загалом за підвищення статусу віддали голоси 138 країн, у тому числі Росія, Франція і Японія, представники 41 держави утрималися (серед них були Велика Британія і Німеччина).

Проти проголосували дев'ять країн: США, Ізраїль, Канада, Маршаллові острови, Мікронезія, Науру, Палау, Панама і Чехія.

Рівно 65 років тому Генеральна асамблея ООН прийняла резолюцію 181, що передбачає створення двох держав. Тоді було засновано державу Ізраїль. Напередодні голосування Махмуд Аббас закликав ООН нарешті видати "свідоцтво про народження Палестини".

У свою чергу противники підвищення статусу автономії наполягали на тому, що палестинська держава повинна виникнути лише в результаті двосторонніх переговорів. Як заявив посол Ізраїлю в ООН Рон Проcор, "миру можна домогтися тільки в ході переговорів", а не через ООН. "Жодне рішення ООН не зможе порвати 4000-річний зв'язок між народом Ізраїлю і землею Ізраїлю", - додав Р.Проcор.