Ураган ”Ноель” забрав 66 життів

Число жертв тропічного урагану "Ноель", який вирує в Центральній Америці, досягло 66 чоловік, повідомляє агентство Асошіейтед Прес.

У Домініканській Республіці в результаті повеней і обвалів, викликаних безперервними зливовими дощами, загинула щонайменше 41 людина. На Гаїті жертвами стихії стали 24 жителі, а на Ямайці - один.

Понад 50 тисяч домініканців були вимушені покинути свої житла, 12 тисяч з яких повністю зруйновані ураганом.

Надзвичайний стан оголошений в 28 провінціях і столиці Домініканської Республіки - Санто-Домінго.

Уряди США, Венесуели, Бразилії, а також Євросоюз висловили готовність надати допомогу Домініканській Республіці.

За повідомленнями метеорологів, ураган перемістився на Гаїті та Кубу і протягом найближчої доби рухатиметься на північний захід із швидкістю 13 кілометрів на годину. Передбачається, що шторм зачепить узбережжя Флориди і може становити загрозу для нафтових веж в Мексиканській затоці.