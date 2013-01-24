ДТП за участю двох автобусів забрало життя 17 осіб
22:21, 24 січня 2013Світ
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Не менш 17 людей загинули в четвер в Болівії в результаті зіткнення двох міжміських автобусів, ще 42 людини отримали поранення.
У Болівії зіткнулися два автобуси / Фото: manyriverstocross.blogspot.com
Аварія сталася в департаменті Санта-Крус. Серед постраждалих 15 осіб перебувають у вкрай важкому стані, повідомляють РІА Новости за даними місцевих ЗМІ.
Причиною ДТП став виїзд на зустрічну смугу одного з водіїв автобусів і серйозне перевищення швидкості.
Це вже четвертий випадок ДТП з тяжкими наслідками в Болівії за останні шість днів. В результаті серйозних аварій за цей час на дорогах південноамериканської країни загинули вже 62 людини, близько 150 отримали поранення.
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