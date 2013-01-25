Росія і Казахстан створили комісію, щоб розібратись із Байконуром

Росія і Казахстан створили міжурядову комісію на рівні віце-прем'єр-міністрів для врегулювання ситуації з космодромом Байконур, з якого здійснюються запуски ракет-носіїв, зокрема українських, виготовлених на держпідприємстві «Південмаш» (Дніпропетровськ).

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про створення комісії міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров повідомив на спільній прес-конференції у Москві з міністром закордонних справ Казахстану Єрланом Ідрісовим.

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«Ми не перший рік додатково узгоджуємо кількість пусків. Отже, ми не бачимо чогось сенсаційного - це робочий момент. Президенти розуміють необхідність врегулювання усіх подібних ситуацій, і ними було ухвалено рішення про створення самостійної міжурядової комісії з комплексу Байконур», - сказав С.Лавров.

Він заявив, що не варто говорити про розбіжності з цього питання і про якесь особливе значення «Нотного листування» двох країн.

Він відзначив, що виникали питання про кількість пусків, що пов'язане із занепокоєнням Казахстану екологічними наслідками.

«Я не знаю, хто опублікував цю ноту. Ми використовуємо нотне листування. Це нормальна форма дипломатичного спілкування. Хто публікував її і робив цей витік, мені невідомо. Я вважаю, що це особи, які хотіли зробити «з мухи слона», - не більше того», - підкреслив С.Лавров.

У свою чергу, міністр закордонних справ Казахстану Є.Ідрісов також заявив, що між країнами через Байконур немає жодного скандалу.

«Ніякого «розлучення» між Росією і Казахстаном щодо комплексу Байконур немає. Вигадки розмножуються і збільшуються як сніжний ком», - сказав він.

Є.Ідрісов повідомив, що через п'ять днів Москву відвідає віце-прем'єр-міністр його країни Кайрат Келімбетов для обговорення цілого комплексу питань, у тому числі і ситуацію навколо Байконуру.

«Приїзд К.Келімбетова 30 січня - це не реагування на нібито скандальну ситуацію навколо комплексу Байконур. Це давно запланована зустріч. Ми обговорюватимемо «дорожню карту» з всього комплексу питань Байконуру, тому це абсолютно планова, нормальна і результативна робота», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 22 січня газета «Вести» повідомила, що МЗС РФ пред'явив ультиматум Казахстану у відповідь на обмеження запусків ракет з космодрому Байконур. Зокрема, у разі, якщо влада Казахстану не перегляне своє рішення, Росія загрожує припинити співпрацю за всіма спільними проектами у сфері запуску космічних апаратів. Список у відповідь заходів МЗС РФ міститься в офіційному листі, направленому Міністерству закордонних справ Казахстану.

Раніше, 28 грудня 2012 року, влада Казахстану затвердила проект співпраці космодрому Байконур з російською стороною на 2013 рік. Згідно з документом, кількість стартів ракети-носія «Протон-М» скорочується з 14 до 12. Крім того, як зазначається у документі, «старти космічних апаратів, які передбачають використання нового району падіння частин, що відділяються, ракет-носіїв типу «Союз», можуть здійснюватися тільки після підписання і набрання чинності відповідним міжнародним договором».

Як зазначено у документі, який МЗС РФ направило Казахстану, у відповідь на ці заходи Росія повинна буде переглянути наявні домовленості про співпрацю за спільними проектами, зокрема, за програмою «Дніпро», проектом «Байтерек» і деякими іншими. На думку МЗС РФ, влада Казахстану, накладаючи обмеження на запуск російських ракет, прагне «обійти умови оренди комплексу Байконур».

Байконур — перший і найбільший у світі космодром, розташований на території Казахстану. Його площа 6717 кв. км.

Місто Байконур і космодром Байконур разом утворюють комплекс «Байконур», орендований Росією у Казахстану на період до 2050 року.

У 2012 році з космодрому була запущена 21 ракета-носій. Байконур зберіг лідируюче місце у світі за кількістю пусків, на другому місці - космодром «Мис Канаверал» (США) з 10 пусками за рік.