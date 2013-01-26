Єгипетська влада ввела додаткові війська до Суеца, де сталися масові заворушення

"Ми запросили збройні сили про підкріплення, поки ми не подолаємо цей важкий період", - заявив Союзу єгипетського радіомовлення і телебачення начальник сил безпеки Суеца Адель Ріфат, повідомляє ІТАР-ТАСС.

У Суеці у п'ятницю загинули вісім чоловік, включаючи одного працівника поліції. Решта жертв, головним чином чоловіки до 30 років, померли від вогнепальних поранень під час заворушень біля будівлі місцевої адміністрації.

Як передав катарський супутниковий телеканал "Аль-Джазіра", загалом у Єгипті в ході заворушень постраждали 476 осіб. За даними телеканалу "Аль-Арабія", число постраждалих значно скромніше – понад 250 осіб.

Президент Єгипту Мухаммед Мурсі виступив із зверненням, в якому закликав населення країни поважати принципи революційних перетворень і висловлювати свою думку мирними засобами. Центральна влада має намір без коливань "переслідувати злочинців і притягати їх до відповідальності" за скоєне, підкреслив глава держави.

М.Мурсі, попри загострення внутрішньої обстановки, відправляється сьогодні в поїздку за кордон. Як передав телеканал "Аль-Хаят", відповідно до намічених раніше планів глава держави відбуває сьогодні до столиці Ефіопії Адіс-Абеби для участі у самміті Африканського союзу, який намічений на неділю.