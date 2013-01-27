Французькі війська зруйнували будинок ватажка екстремістів у Малі
Французькі ВПС зруйнували будинок ватажка екстремістського угруповання "Ансар ад-дін" ("Захисники релігії") у регіоні Кідал, розташованому на північному сході Малі, а також тренувальний табір.
Про це повідомили сьогодні джерела в малійських силах безпеки, передає ІТАР-ТАСС.
Про долю самого лідера угруповання Іяда Аг Галі поки даних немає.
У суботу малійська армія за підтримки французьких підрозділів змогла узяти під свій контроль місто Гао, розташоване на відстані 1,2 тис. км від Бамако, - одне з основних оплотів ісламізму на півночі Малі. До місцевого аеропорту змогли прибути контингенти Чаду і Нігеру. У Міністерстві оборони Франції висловили задоволення тим, що війська африканських держав, які мають перейняти естафету у французів, почали прибувати до місця бойових дій.
Як повідомляв УНІАН, ситуація в Малі загострилася в останні тижні - бойовики екстремістських угруповань почали нападати на позиції урядових військ у центральній частині країни. На допомогу військам у Малі 10 січня прибули французькі військові. В операції також беруть участь військовослужбовці країн - членів Економічного співтовариства західноафриканських держав.