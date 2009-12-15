Кількість жертв пожежі в «Хромой лошади» зросла до 148 осіб

Кількість жертв пожежі в нічному клубі Пермі «Хромая лошадь» зросла до 148 чоловік.

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні Міністерства з надзвичайних ситуацій Росії по Пермському краю.

«Станом на 08.00 15 грудня на пожежі в кафе «Хромая лошадь» загинуло 148 чоловік (померли дві жінки в лікарнях Челябінська і Москви), 81 потерпілих знаходяться в лікарнях», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 5 грудня сталася пожежа в пермському нічному клубі "Хромая лошадь". За даними слідства, один з феєрверків підпалив солом`яну підвісну стелю, в приміщенні майже миттєво поширився дим, незабаром погасло світло. На той момент у клубі було близько 250 чоловік. Серед загиблих - двоє громадян України.