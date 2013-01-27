У протистояннях з поліцією в єгипетському Порт-Саїді постраждали 270 осіб

Як передає РІА Новости, на шляху проходження траурної процесії, що складається з десятків тисяч осіб, виявилися будинки відпочинку, що належать МВС і Міноборони, на які і вилили весь свій гнів розлючені городяни. Із закликами розправи над керівництвом поліції вони підпалили кілька шале, що належать відомству, а також офіцерський клуб міноборони. Поліція для відбиття атаки розгніваних жителів застосовує сльозогінний газ.

В той же час в Каїрі колеги загиблого напередодні в Порт-Саїді офіцера поліції прогнали з мечеті, в якій відбувалася церемонії прощання з ним, керівника МВС Мухаммеда Ібрагима. Вони зажадали від вищих чинів відомства страчувати всіх винних в загибелі свого товариша і знову озброїти єгипетську поліцію.

У суботу в Порт-Саїді також відбувалися масові безлади за участю тисяч городян, які залишилися незадоволені рішенням суду, який засудив до страти 21 людину, головним чином, уболівальників порт-саїдського футбольного клубу. Вирок був ухвалений за їхню причетність до трагедії в Порт-Саїді, в якій рік тому на місцевому стадіоні в результаті бійок загинули понад 70 єгиптян.

Після оголошення вироку групи молодих вболівальників «ультрас» почали громити поліцейські дільниці, штурмувати СІЗО, намагаючись звільнити засуджених до вищої міри покарання. В результаті кривавих зіткнень з силами безпеки загинули, за останніми даними, 32 людини, 355 дістали поранення.

До Порт-Саїда були введені підрозділи регулярних військ, зокрема важка техніка.