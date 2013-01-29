ЗМІ: Саакашвілі прийшов на зустріч до військових з рогаткою

На думку грузинського глави, саме рогатка символізує озброєння Грузії до "революції троянд".

"Я захопив з собою те, що зберігав всі ці роки. Це мені дав один з офіцерів під час мого відвідання Міністерства оборони. Це був символ того, що представляли тоді собою Збройні сили. Офіцер мені подарував цю рогатку як сувенір. Ось так були оснащені Збройні сили Грузії в 2004 році. Потім з'явилися серйозні компоненти озброєння, з'явилися практично всі компоненти. У нас не було жодного, а було тільки це ", - заявив М.Саакашвілі, вказуючи на рогатку.

За його словами, зараз у Грузії є системи повітряної оборони, наземні системи, озброєна бронетехніка і що найголовніше - нова програма з США, за допомогою якої Збройні сили Грузії повинні бути оснащені протягом найближчих десятиліть новою західною технікою, повідомляє Грузія Online.

На початку 2000-х років міністр оборони того періоду (1998-2004 роки) Давид Тевзадзе порівняв з рогаткою стан грузинської системи ППО. За словами М.Саакашвілі, в той період бюджет Міноборони становив майже 50 мільйонів ларі (30 мільйонів доларів), і з тих пір зріс у кілька разів. Зокрема, цього року бюджет міністерства складає майже 680 мільйонів ларі (410 мільйонів доларів).

"Грузія більше ніколи не повинна мати тільки рогатку. Раз і назавжди це має залишитися в минулому", - стискаючи рогатку в руках, підкреслив М.Саакашвілі.