В Єгипті затонуло круїзне судно з сотнею людей на борту

Повідомляється, що судно прямувало з міста Луксор в Асуан. За даними телеканалу, на борту судна не було іноземних туристів. Всі, хто знаходився на кораблі, врятувалися, передає РІА Новости з посиланням на арабський телеканал "Аль-Арабія".

Як відзначає ряд єгипетських ЗМІ, судно з невідомої причини наштовхнулося на камені в п'яти кілометрах на північ від Асуана.