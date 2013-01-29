В Єгипті затонуло круїзне судно з сотнею людей на борту

20:52, 29 січня 2013
Світ
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Туристичне судно, на борту якого знаходилося 112 чоловік, затонуло на річці Ніл на півдні Єгипту.

Повідомляється, що судно прямувало з міста Луксор в Асуан. За даними телеканалу, на борту судна не було іноземних туристів. Всі, хто знаходився на кораблі, врятувалися, передає РІА Новости з посиланням на арабський телеканал "Аль-Арабія".

Як відзначає ряд єгипетських ЗМІ, судно з невідомої причини наштовхнулося на камені в п'яти кілометрах на північ від Асуана.

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