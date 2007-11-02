Джим Джармуш зніме новий фільм
02:04, 02 листопада 2007Світ
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Робоча назва - The Limits of Control
|Джим Джармуш
Дистриб`ютором картини виступить компанія Focus Features, з якою Джармуш працював над останнім своїм фільмом "Зламані квіти", який став найбільш касовим фільмом режисера, зібравши в світовому прокаті 46,7 мільйона доларів.
Джармуш - автор таких фільмів, як "Ніч на землі", "Кава і сигарети", "Пес-примара, або Шлях самурая" і "Мертвий".
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