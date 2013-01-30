Російський суддя, котрий заснув на засіданні, проситься у відставку

Кваліфікаційна колегія суддів Амурській області на початку лютого розгляне подання голови обласного суду про припинення повноважень судді, який на викладеному в Інтернеті відео "дрімав" в ході судового процесу, а також заяву самого судді з тим же проханням, повідомив у середу представник колегії.

Поява відеозапису зі "сплячим" суддею викликало масове обговорення в блогосфері. На відео чоловік в залі засідання, одягнений у суддівську мантію, спить, поки, судячи по звуках, йде судовий процес. За словами представника засудженого в ході цього засідання Владислава Нікітенко, в кадрі - замголови Благовіщенського міського суду у кримінальних справах Євген Махно, а відео зроблене влітку минулого року під час судових дебатів. Підсудний Андрій Нальотів був тоді засуджений до п'яти років позбавлення волі в колонії загального режиму за статтею "шахрайство в підприємницькій сфері".

Як повідомив РІА Новости голова Амурського обласного суду Сергій Семенов, він не планує бути присутнім на цьому засіданні.

"Мною внесено подання в кваліфікаційну колегію суддів про притягнення (судді) до дисциплінарної відповідальності у вигляді припинення повноважень. В засіданні колегії я брати участь не планую, але, наскільки мені відомо, воно відбудеться 1 лютого", - повідомив співрозмовник агентства.

У кваліфікаційній колегії суддів повідомили, що заяву про складення повноважень надійшло також і від самого Махна.