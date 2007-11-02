Жертвами тропічного шторму «Ноель» стали вже 108 осіб

Жертвами тропічного шторму «Ноель», який вирує в Центральній Америці стали, вже 108 осіб. Як повідомляє радіостанція “Эхо Москвы», шторм "Ноель" уже досяг сили урагану першої категорії небезпеки. За даними національного Центру прогнозування ураганів США, зараз швидкість вітру, який супроводжує "Ноель", сягає 120 кілометрів на годину.

За даними синоптиків, епіцентр урагану знаходиться приблизно за тисячі кілометрів на південний захід від Бермудських островів. Як передає РІА “Новости”, через зливи й сильний вітер, які викликають обвали та повені, число жертв урагану досягло 108 осіб. Тільки в Домініканській Республіці, на яку припав основний удар стихії, загинули 67 осіб.