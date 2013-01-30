У Малі кудись зникли повстанці

Про це передає Лента.ру з посиланням на Reuters.

До цього повстанці залишили міста Гао і Тімбукту, які були захоплені армією Малі й французами без єдиного пострілу. Тож усі відносно великі міста на півночі країни опинилися під контролем урядових сил.

Тим часом у містах Тімбукту і Гао, зайнятих малійською армією раніше, почалися масові пограбування магазинів і будинків, що належать прихильникам повстанців, тобто в основному туарегам й арабам. Крім того, будинки цих людей обшукують і військові, які намагаються знайти зброю і боєприпаси.

Куди поділися загони повстанців, де зараз їхні бійці і командування, ніхто точно не знає.