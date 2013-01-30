У Малі кудись зникли повстанці
19:38, 30 січня 2013Світ
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Війська армії Малі за підтримки французького корпусу увійшли в останнє контрольоване повстанцями місто Кидал.
Останнє велике місто на півночі Малі зайняли урядові війська
Про це передає Лента.ру з посиланням на Reuters.
До цього повстанці залишили міста Гао і Тімбукту, які були захоплені армією Малі й французами без єдиного пострілу. Тож усі відносно великі міста на півночі країни опинилися під контролем урядових сил.
Тим часом у містах Тімбукту і Гао, зайнятих малійською армією раніше, почалися масові пограбування магазинів і будинків, що належать прихильникам повстанців, тобто в основному туарегам й арабам. Крім того, будинки цих людей обшукують і військові, які намагаються знайти зброю і боєприпаси.
Куди поділися загони повстанців, де зараз їхні бійці і командування, ніхто точно не знає.
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