Французькі війська у Малі захопили одну з твердинь ісламістів

Як заявив речник військових полковник Тьєррі Буркар, до самого міста будуть входити урядові війська Малі, пише Радіо Свобода.

Стара частина міста Тімбукту є об’єктом світової культурної спадщини ЮНЕСКО, тому, за словами Буркара, буде зроблено все, щоб уникнути боїв в історичній частині міста.

Тим часом мер Тімбукту повідомив сьогодні ж, що ісламісти кілька днів тому спалили унікальну бібліотеку стародавніх рукописів, Інститут Ахмеда-Баби, де згоріли тисячі старовинних документів.

Позавчора урядові війська Малі і військові Франції відновили урядовий контроль над містом Ґао, ще однією з головних твердинь повстанців-ісламістів на півночі Малі – регіоні, який ісламісти контролюють.