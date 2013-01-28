Французькі війська у Малі захопили одну з твердинь ісламістів
19:16, 28 січня 2013Світ
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Французькі війська сьогодні відбили в ісламістів і взяли під контроль аеропорт Тімбукту і основні шляхи, що ведуть до цього малійського міста.
Французькі військові захопили Тімбукту / Фото: Globallookpress
Як заявив речник військових полковник Тьєррі Буркар, до самого міста будуть входити урядові війська Малі, пише Радіо Свобода.
Стара частина міста Тімбукту є об’єктом світової культурної спадщини ЮНЕСКО, тому, за словами Буркара, буде зроблено все, щоб уникнути боїв в історичній частині міста.
Тим часом мер Тімбукту повідомив сьогодні ж, що ісламісти кілька днів тому спалили унікальну бібліотеку стародавніх рукописів, Інститут Ахмеда-Баби, де згоріли тисячі старовинних документів.
Позавчора урядові війська Малі і військові Франції відновили урядовий контроль над містом Ґао, ще однією з головних твердинь повстанців-ісламістів на півночі Малі – регіоні, який ісламісти контролюють.
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