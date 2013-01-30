Росія оголосила США «м’ясну війну»

Як повідомив Россільгоспнагляд, з 4 лютого вводиться заборона на поставки охолодженого м'яса, з 11 лютого - замороженого, пише Дзеркало тижня.

Офіційна причина - наявність у продукції рактопамину (суміш, якою годують худобу, аби вона швидше набирала м'язову масу).

"Раніше ми попереджали чотири країни - США, Канаду, Бразилію та Мексику - про те, що не будемо дозволяти ввезення такого м'яса", - розповів прес–секретар відомства Олексій Алексєєнко, уточнивши, що усі країни, крім США, виконали вимогу Росії.

"Фактично наші вимоги не дотримуються. Ми вже багато разів говорили про це США. Американці намагалися знайти політичне забарвлення у наших вимогах", - зазначив Алексєєнко.

Як відомо, стосунки США та Росії погіршилися після прийняття Конгресом "закону Магнітського". У відповідь Росія прийняла "закон Діми Яковлєва" і відмовилася від фінансової допомоги США в боротьбі зі злочинністю і наркотрафіком.