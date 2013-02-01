Підстрелений кандидат у президенти Вірменії ініціює відстрочення виборів

Кандидат в президенти Вірменії, лідер партії «Об'єднанн «Національне самовизначення» Паруйр Айрікян, на якого напередодні було скоєно замах, повідомив журналістам, що хоче відстрочити президентські вибори на два тижні, але не допустить їх перенесення.

Голова постійної парламентської комісії з державно-правових питань Давид Арутюнян раніше повідомив, що Центральна виборча комісія Вірменії без процедури, ініційованої самим Айрікяном, не має повноважень приймати рішення про відстрочення виборів. Про це повідомляють «Новини-Вірменія».

"Лікарі кажуть, що знадобиться тривале лікування, але я повинен зробити все, щоб вибори не були перенесені. Є два варіанти відстрочки виборів - 15 днів, що я змушений зробити, і інший - організація нових виборів через 40 днів", - заявив П.Айрікян журналістам.

Вчора, 31 січня, приблизно о 23:30 за місцевим часом кандидат у президенти Вірменії, лідер партії «Об'єднання «Національне самовизначення» Паруйр Айрікян отримав вогнепальне поранення в плече в центрі Єревану, на вулиці Тпагрічнері («Друкарі»), де розташований будинок його батьків.

Згідно з Конституцією, в разі виникнення для одного з кандидатів у Президенти Республіки непереборних перешкод, вибори Президента Республіки відкладаються на двотижневий термін. При неусуненні перешкод, визнаних непереборними, призначаються нові вибори, а голосування проводиться на сороковий день після закінчення зазначеного двотижневого строку.

Згідно зі статтями 100 і 101 Конституції Вірменії, право визнання перешкод для участі кандидата у виборах непереборними належить Конституційному суду. Суд зобов'язаний протягом чотирьох днів розглянути заяву кандидата про виникнення непереборних перешкод для його участі у виборах.

Президентські вибори у Вірменії призначені на 18 лютого. За посаду президента борються чинний глава держави Серж Саргсян, що є головним фаворитом виборів, колишній прем'єр-міністр, лідер партії «Свобода» Грант Багратян, екс-глава МЗС, голова правління партії «Спадщина» Раффі Ованнісян, відомий в радянський період дисидент, голова партії «Об'єднання« Національне самовизначення »Паруйр Айрікян, екс-глава МЗС Карабаху Арман Мелікян, політолог Андріас Гукасян, епосознавець Вардан Седракян, лідер партії «Національна згода» Арам Арутюнян.